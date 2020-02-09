Иван Ургант высмеял название жителей Минеральных Вод в своей программе

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:33:40+03:00

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Известный телеведущий Иван Ургант, на которого часто обижаются (особенно - в последнее время), разозлил минеральноводчан. В своей программе "Вечерний Ургант" за 6 февраля журналист вместе с Еленой Ваенгой отгадывал, как правильно называть жителей тех или иных городов. На Минеральных Водах Ургант впал в ступор.

- Пока, Ваня, - воскликнула Ваенга.

Но поразмыслив шоумен предложил вариант:

- Минеральноводяни, - сказал он по слогам и тут же поправил себя. - Минеральноводцы!

Несмотря на то, что второй ответ был правильным, жителям Минеральных Вод не понравилась "невежественная" шутка Урганта. Их возмутило, что население остальных городов получили хорошие комичные названия, а они - "водное", связанное с мифологией. Так, к горожанам Братска телеведущий обращается уважительно: "Братья".

Правда, в этой ситуации нашлась еще одна недовольная сторона - жители Пятигорска, отметившие в комментариях на YouTube, что выбранный редакторами фоновый снимок - это пейзаж Пятигорска, а не Минеральных Вод.

Мы к вам заехали на час. Вечерний Ургант. 06.02.2020.Видео: YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU