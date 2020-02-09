2020-02-09T12:33:40+03:00
Общество

Иван Ургант высмеял название жителей Минеральных Вод в своей программе

Телеведущий также обидел пятигорчан фотографией их города
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иван Ургант. Фото: скриншот программыИван Ургант. Фото: скриншот программы
Изменить размер текста:

Известный телеведущий Иван Ургант, на которого часто обижаются (особенно - в последнее время), разозлил минеральноводчан. В своей программе "Вечерний Ургант" за 6 февраля журналист вместе с Еленой Ваенгой отгадывал, как правильно называть жителей тех или иных городов. На Минеральных Водах Ургант впал в ступор.

- Пока, Ваня, - воскликнула Ваенга.

Но поразмыслив шоумен предложил вариант:

- Минеральноводяни, - сказал он по слогам и тут же поправил себя. - Минеральноводцы!

Несмотря на то, что второй ответ был правильным, жителям Минеральных Вод не понравилась "невежественная" шутка Урганта. Их возмутило, что население остальных городов получили хорошие комичные названия, а они - "водное", связанное с мифологией. Так, к горожанам Братска телеведущий обращается уважительно: "Братья".

Правда, в этой ситуации нашлась еще одна недовольная сторона - жители Пятигорска, отметившие в комментариях на YouTube, что выбранный редакторами фоновый снимок - это пейзаж Пятигорска, а не Минеральных Вод.

Мы к вам заехали на час. Вечерний Ургант. 06.02.2020.Видео: YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров дал своим несовершеннолетним детям оружие
103 населенных пункта обесточили в Дагестане из-за непогоды
После пропажи девочки из ставропольской психлечебницы сбежал мальчик
Иван Ургант высмеял название жителей Минеральных Вод в своей программе
Мажор на подбитом "Mercedes-Benz" перекрыл движение в центре города
На Ставрополье из-за ошибки капремонт аварийного дома отложили на 10 лет
На Ставрополье придут крещенские морозы
Покупку дорогой иномарки для мэра Ессентуков проверит прокуратура
Мэра Георгиевска выгнали из "Единой России" после секс-скандала
Авария с шестью автомобилями случилась на Ставрополье
Террориста, готовившего массовое убийство на ЧМ-2018, осудили в Северной Осетии
В Чечне рассказали, как раскручивают аккаунты за счет Кадырова
В Железноводске установят интерактивные горы КМВ
Снегопады, туман и гололёд принесёт на Ставрополье холодный фронт
Бизнесмен похитил деньги на дорогу к кладбищу Ставрополя
Мэра Георгиевска исключили из "Единой России" после секс-скандала
Пятеро пострадали в аварии с БТР в Северной Осетии