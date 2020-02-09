Мальчик в Дагестане прикинулся "избитым и обобранным" после кражи еды

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:49:11+03:00

Его поймали после слухов о том, что в Махачкале некто вылавливает маленьких школьников

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Шестиклассник махачкалинской школы украл в магазине две плитки шоколада и пачку сухариков. На этом его поймали охранники, которые методично ждали, пока мальчик наворуется. Когда он подошел к выходу, в его карманах нашли продукты.

Стражи магазина решили не вызывать полицию, поговорить с родителями юнца и закрыть дело. Но звонить домой мальчик наотрез отказывался. Тогда охранники отпустили школьника, но забрали его ранец - чтобы за ним пришли взрослые.

Мальчик ушел. Правда, ничего о своем проступке не сказал, а пропажу портфеля объяснил тем, что его избили и обокрали. Старшие поверили его словам и стали транслировать своим знакомым новость о том, что кто-то в городе крадет у маленьких школьников ранцы. Знакомые передали знакомым, а те - своим знакомым. В итоге о ситуации стала знать вся Махачкала.

Охранник рассказывает, как поймал мальчика, назвавшего себя "избитым и обобранным".Видео: МВД по Дагестану

- На самом же деле никто не нападал на ребенка, и до того момента, пока сообщение не попало в полицию, портфель лежал в магазине и ждал возвращения владельца в сопровождении родителей, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Так дело, которое охранники магазина хотели решить тихо, дошло до полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Советского отдела полиции поговорили с вором двух плиток шоколада и пачки сухарик и его родителями. И отпустили. Ранец вернулся к школьнику, а две плитки шоколадки и сухарики - в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU