Полиция разберется в катаниях на животе в ставропольском магазине
Таким образом Некит Михеев отмечал круглое число подписчиков [видео]
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Полиция проведет проверку выходки ставропольского блогера в семейном магазине. Компания из двух парней, девушки и оператора устроила в здание шоу с тверком, катанием на животе по полу и бросанием торта в лицо. Некит Михеев, организатор всего шоу, выложил ролик у себя в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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