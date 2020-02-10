2020-02-10T09:06:42+03:00
Происшествия

Полиция разберется в катаниях на животе в ставропольском магазине

Таким образом Некит Михеев отмечал круглое число подписчиков [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полиция проведет проверку выходки ставропольского блогера в семейном магазине. Компания из двух парней, девушки и оператора устроила в здание шоу с тверком, катанием на животе по полу и бросанием торта в лицо. Некит Михеев, организатор всего шоу, выложил ролик у себя в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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