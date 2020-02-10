2020-02-10T13:35:44+03:00
Происшествия

Дагестанец украл старую 3-тонную водонапорную башню и продал ее как новую

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба МВД по ДагестануФото: пресс-служба МВД по Дагестану
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5 февраля в Каякентский отдел полиции пришел директор частной компании. У него приключилась беда: водонапорная башня в селе Инчхе, которой он владел, исчезла. Осталось только дно, уже поржавевшее, да часть кирпичной стены.

Полицейские приехали на место, обследовали его. Башня действительно исчезла. Рядом с руинами когда-то величественной башни (высшей точки села) была только вытоптанная земля. Сотрудники МВД принялись за поиски вора.

И нашли его довольно скоро. Им оказался житель соседнего села.

На допросе он рассказал, что заприметил башню еще в декабре. Решив, что если добро не охраняют, то его можно забирать, он стал красть постройку постепенно. Сначала мужчина повалил ее. Так водонапорная башня лежала несколько дней. После он увез ее на грузовой машине в светлое будущее - на металлолом. Весь процесс у мужчины занял ровно месяц - с 4 января по 4 февраля. За такую "приглянувшуюся" башню он получил 200 тысяч рублей. И потратил деньги неизвестно куда. Отметим только, что мужчине удалось выручить со старой ржавой башни почти полную стоимость. Цена за такие экземпляры на рынке колеблется от 180 тысяч до 250 тысяч рублей.

- По данным МВД мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствие продолжается. По факту кражи собран материал для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража), - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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