Эвелина Бледанс хотела «придушить» ставропольчанку, пожелавшую смерти ребенку-инвалиду

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:29:03+03:00

Актриса призвала всех зайти в Инстаграм к блогеру, чтобы «поржать над ней» [видео]

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27-летняя жительница Ставрополя Диана Закутняя прославилась на всю страну после видеопубликации в своем Инстаграме. Девушка приехала из краевого центра в город Нефтеюганск к маме. Вместе они отправились в развлекательный центр, чтобы поплавать в бассейне.

Там молодую ставропольчанку разозлил крик малыша. Свои эмоции она записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсети:

—Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, —говорит девушка в камеру смартфона. И через несколько секунд продолжает:

—По ходу он утонул. Аллилуйя. А, не, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его, а?

После этого ролика в адрес героини посыпались многочисленные комментарии, в том числе и от мам особенных малышей. Диану позвали в программу «Пусть говорят». Туда же пригласили и актрису Эвелину Бледанс, как женщину, которая воспитывает сына-инвалида.

Не захлебнуться бы в ненависти_ громкий конфликт в бассейне. Пусть говорят. Выпуск от 10.02.2020 (720p).

Эвелина приготовила для ставропольского блогера неожиданный презент.

—Когда я прочитала то, что вы говорили на видео, захотела прийти, надеть вам на голову пакет и немного вас придушить. Мне очень хотелось это сделать, но я поняла, что просто подарю его вам. Это чистый мусорный пакет, поскольку вы – мусор, —обратилась актриса к ставропольчанке, швырнув в нее пакетом.

Ставропольская блогер Диана ЗакутняяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диана позиционирует себя в Инстаграме, как писатель и блогер. О себе ставропольчанка пишет, что прямолинейна и цинична, ставя под постами хештег занозавсехяжматерей.

—Она называет себя блогером, писательницей. Я посмотрела ваш Инстаграм, в котором тысяча подписчиков. И также прочитала ваши рассказы и то как вас шпинами с вашей поэзией. Вы просто сюда пришли получить немного славы но получите исключительно дерьма. Потому что были ли это обычные дети или дети особенные вы поступили как обычная с..ка. Зайдите в ее Инстаграм и поржите над этим блогером, —обратилась Бледанс к зрителям.

ИСТОЧНИК KP.RU