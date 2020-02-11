Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:58:18+03:00

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Максим Клетин стал фигурантом двух уголовных дел - об угрозе убийством и подделке документов. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По сведениям издания, Клетина задержали и вывели из кабинета в наручниках, а в его кабинете прошли обыски. В администрации Георгиевска информацию опровергли. Следствие также не дало пока официальных подтверждений.

Напомним, заявление на Максима Клетина подала жительница Георгиевска Светлана Никифорова. Она обвинила чиновника в том, что он угрожал ее дочери убийством в переписке. Клетин подал встречное заявление о том, что его оклеветали. Как считает Клетин - из мести за то, что он не женился на дочке Никифоровй, а расстался с ней.

Скандал вокруг градоначальника разгорелся после того, как в интернет попали видеозаписи, в которых человек, как две капли воды похожий на Клетина, называет себя "приличной принцессой", которая в "юности была большим преступником". Городская дума Георгиевска вступилась за мэра. Защищать чиновника публично стала даже его жена, простившая ему измену. Она выступила на собрании депутатов, где попросила не травить мужа. Глава Ставрополья также не нашел оснований для увольнения мэра. Впрочем, из партии его исключили. После заявления самого Клетина политсовет "Единой России" принял решение прекратить его членство.

ИСТОЧНИК KP.RU