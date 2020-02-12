2020-02-12T18:28:37+03:00
Общество

"Как черти пишут": в Ингушетии нашли инопланетные круги на льду близь мечети

От храма до места происшествия меньше километра [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Назрани обнаружил странные внеземные круги на льду городского озера. Пока что нет какого-то научного объяснения явлению. Ролик с кругами пользователь выложил в социальные сети.

Кадры испугали жителей Назрани. Они отметили красоту кругов, но многие, увидев, какими идеально ровными оказались фигуры, ужаснулись. Комментаторы посчитали, что эти линии - дело дьявольской руки:

- Не понимаю, чем восхищаются люди, - говорит один из пользователей. - Мне страшно за вас. Тут же видно вмешательство чего-то внеземного, аморального. Как черти пишут по земле!

Как отметили местные жители, меньше километра отделяют озеро, где были круги, от ближайшей мечети. Придется еще разобраться, кто художник этой нереальной картины, но ни один уфологи еще не собирается в Ингушетию для исследований.

Странные инопланетные круги на льду в Ингушетии.Видео: Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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