Свадьба общего режима: как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:19:14+03:00

Жениху Александру за хорошее поведение изменили режим наказания и перевели из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Георгиевскую колонию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В ставропольской колонии, осужденные к принудительным работам Елена и Александр, нашли свою судьбу. В присутствии сотрудников учреждения и родственников они торжественно зарегистрировали свой брак.

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Жениху Александру за хорошее поведение изменили режим наказания и перевели из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Георгиевскую колонию. Там он познакомился с красавицей Еленой. По их словам, молодые люди легко нашли общий язык.

—Увидел со стороны, потом за периметром встретились. Самое интересное – это она мне сделала предложение. Мы нашли родственные души. Это мой первый брак, и у Елены тоже. Главное в отношениях – это понимание и терпение. Оба чувствуем, что нашли свое, — признался жених Александр журналистам «КП-Северный Кавказ».

Как сообщили в администрации центра, супруги трудоустроены. Елена работает на Георгиевском арматурном заводе, а ее муж — в фирме по ремонту электронной бытовой техники. Сроки отбывания наказания у них разные. Елена освободится уже этим летом, а мужа ей придется ждать еще три года.

ИСТОЧНИК KP.RU