Свадьба общего режима: как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь
В ставропольской колонии, осужденные к принудительным работам Елена и Александр, нашли свою судьбу. В присутствии сотрудников учреждения и родственников они торжественно зарегистрировали свой брак.
Свадьба общего режима: как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь
Подробности романтической истории в не самом романтическом месте «КП-Северный Кавказ» рассказали новобрачные.
Жениху Александру за хорошее поведение изменили режим наказания и перевели из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Георгиевскую колонию. Там он познакомился с красавицей Еленой. По их словам, молодые люди легко нашли общий язык.
—Увидел со стороны, потом за периметром встретились. Самое интересное – это она мне сделала предложение. Мы нашли родственные души. Это мой первый брак, и у Елены тоже. Главное в отношениях – это понимание и терпение. Оба чувствуем, что нашли свое, — признался жених Александр журналистам «КП-Северный Кавказ».
Как сообщили в администрации центра, супруги трудоустроены. Елена работает на Георгиевском арматурном заводе, а ее муж — в фирме по ремонту электронной бытовой техники. Сроки отбывания наказания у них разные. Елена освободится уже этим летом, а мужа ей придется ждать еще три года.
ИСТОЧНИК KP.RU