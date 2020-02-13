На Ставрополье бык убил пастуха
53-летний мужчина пас коров на животноводческой точке в Светлограде [видео]
Бык выбежал из загона, напал на разнорабочего и растерзал егоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Трагедия произошла 6 февраля на животноводческой точке в Светлограде Петровского городского округа. В районную больницу доставили мужчину с многочисленными травмами.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, утром этого же дня ставрополец выгонял коров, для их выпаса.
На ставрополье бык убил пастуха .
Вместе с ними из загона выбежал бык, который напал на разнорабочего, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Теперь следователи проводят проверку по факту 53-летнего работника фермы.
ИСТОЧНИК KP.RU