2020-02-13T12:20:13+03:00
Общество

На Ставрополье бык убил пастуха

53-летний мужчина пас коров на животноводческой точке в Светлограде [видео]
Ася АСРЯН
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Бык выбежал из загона, напал на разнорабочего и растерзал егоБык выбежал из загона, напал на разнорабочего и растерзал егоФото: СОЦСЕТИ
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Трагедия произошла 6 февраля на животноводческой точке в Светлограде Петровского городского округа. В районную больницу доставили мужчину с многочисленными травмами.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, утром этого же дня ставрополец выгонял коров, для их выпаса.

На ставрополье бык убил пастуха .

Вместе с ними из загона выбежал бык, который напал на разнорабочего, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Теперь следователи проводят проверку по факту 53-летнего работника фермы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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