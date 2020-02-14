На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:28:28+03:00

За это «молчание» злоумышленник постоянно получал подарки от хозяев магазина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из магазина изъяли продукцию общей стоимостью свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей

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Фигурантом уголовного дела стал инспектор группы по исполнению административного законодательства отдела МВД России по Буденновскому району.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, правоохранитель знал, что в одном из торговых павильонов города хранится не маркированная табачная продукция, подлежащая маркировке «акцизными» марками.

Однако полицейский не спешил принимать меры. За это «молчание» злоумышленник постоянно получал подарки от хозяев магазина.

«Не долго музыка играла»: во время одного из рейдов в этом торговом павильоне полицейские изъяли табачную продукцию общей стоимостью свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU