Впечатляющий план озеленения приготовили для Ставрополя
В администрации рассказали, сколько цветов высадят в этом году
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- Планируется, что в краевой столице появится более 770 тысяч цветов, свыше 1000 саженцев и 150 "взрослых" деревьев. А лесные зоны пополнят почти 10 тысяч новых "зеленых жителей", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации Ставрополя.
Речь о плане по озеленению города в текущем году. Отмечается, что также "скорректирован адресный перечень высадки хвойных деревьев на внутриквартальных территориях".
- Планируется высадить 50 елей, - добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU