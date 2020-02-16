2020-02-16T11:25:16+03:00
Общество

Впечатляющий план озеленения приготовили для Ставрополя

В администрации рассказали, сколько цветов высадят в этом году
Евгения СОКОРЕВА
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- Планируется, что в краевой столице появится более 770 тысяч цветов, свыше 1000 саженцев и 150 "взрослых" деревьев. А лесные зоны пополнят почти 10 тысяч новых "зеленых жителей", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации Ставрополя.

Речь о плане по озеленению города в текущем году. Отмечается, что также "скорректирован адресный перечень высадки хвойных деревьев на внутриквартальных территориях".

- Планируется высадить 50 елей, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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