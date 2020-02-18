На Ставрополье мать родила дома ребенка и выбросила в окно
Инцидент произошёл в Буденновске, там 15 февраля 18-летняя местная жительница родила у себя в квартире живого ребенка. После чего она завернула малышку в полотенце и выбросила в окно.
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Младенца обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь. Благодаря этой женщине и врачам смерть новорожденной удалось предотвратить.
Девочка пока будет находиться в медицинском учреждении до определения ее судьбы органами опеки и попечительства.
Против 18-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка».
ИСТОЧНИК KP.RU