«Шокирующая находка»: на Ставрополье нашли крест внутри дерева

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:50:18+03:00

Жители хутора не стали убирать этот ствол, оставили его на месте

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Свидетелем необычной находится стали жители ставропольского хутора Носачев. Находится это поселение в Петровском городском округе. В хуторе всего три улицы, а его население –меньше 300 человек. Недавно там приступили к ремонту местного старого Дома культуры.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» местная жительница Светлана, дело было так: сельчане спилили старые пенки деревьев, что росли возле здания. А одно дерево оказалось слишком «упрямым», мужчины мучались около часа.

В итоге, когда удалось распилить, сельчане ахнули. Внутри ствола оказался силуэт креста. Причем, с четкими краями, как будто он выпеченный. Удивленные жители обратились к местному священнику.

У сельчан появилось желание построить часовню рядом с этим деревом

Пока еще неизвестно, каким образом внутри ствола могло оказаться это церковное изображение. Тем временем к этому стволу съезжаются со всего округа ставропольцы, чтобы увидеть и запечатлеть необычную находку.

- Мы у батюшки спрашиваем, к добру ли эта находка? Только к лучшему, - уверяет он нас. Может быть на этом месте построим чуть позже часовню, все-таки, не каждый раз такие кресты находим, - делится местная жительница Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU