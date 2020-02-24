Украинская певица Анна Седокова экстренно отменила концерт в Ставрополе

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:48:59+03:00

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Эстрадная певица из Украины, бывшая солитска "ВИА Гры" Анна Седокова не выступит в Ставрополе. В планах у девушки был концерт 28 февраля в городском Дворце культуры и спорта, но все пришлось спешно отменять и возвращать фанатам полную стоимость билетов. Слухи об этом подтвердили в администрации ДКиС, а источник "КП - Северный Кавказ" пояснил, что случилось.

Анна СедоковаФото: Борис КУДРЯВОВ

- Да, концерта Седоковой не будет. Причина отмены банальна: билеты не удалось продать. Проведение концерта в этом случае - убыточное дело, - рассказал наш источник.

Те, кто покупал билеты в кассе, могут вернуть деньги там же, а обладатели онлайн-билетов получат средства назад автоматически. По чьей вине Седокова не выступит в Ставрополе - неизвестно: то ли пиар-кампания не сработала, то ли горожанам фигуристая певица не по душе. Организаторам придется самостоятельно разбираться в причинах неудачи.

ИСТОЧНИК KP.RU