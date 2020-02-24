Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму
Андрей Джатдоев поздравил жителей края с 23 февраля
Андрей ДжатдоевФото: СОЦСЕТИ
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Глава Ставрополя Андрей Джатдоев показал подписчикам, как он служил в армии Советского Союза. Фотографии мэр выложил в свой профиль в Instagram.
- Я служил в Евпатории. Тогда, в 1985 году, и сейчас - это наша страна, наша Родина! - написал Джатдоев в посте.
Среди выложенных снимков есть те, на которых мэр пробегает марафонскую дистанцию. Кроме того, была и фотография с сослуживцами.
Публикацию в социальных сетях градоначальник посвятил прошедшему Дню защитника Отечества. Глава города поздравил всех мужчин с праздником.
Пост мэра Ставрополя
ИСТОЧНИК KP.RU