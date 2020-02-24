Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:46:42+03:00

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Глава Ставрополя Андрей Джатдоев показал подписчикам, как он служил в армии Советского Союза. Фотографии мэр выложил в свой профиль в Instagram.

- Я служил в Евпатории. Тогда, в 1985 году, и сейчас - это наша страна, наша Родина! - написал Джатдоев в посте.

Среди выложенных снимков есть те, на которых мэр пробегает марафонскую дистанцию. Кроме того, была и фотография с сослуживцами.

Публикацию в социальных сетях градоначальник посвятил прошедшему Дню защитника Отечества. Глава города поздравил всех мужчин с праздником.

andreydzhatdoev Пост мэра Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU