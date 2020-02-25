На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:31:56+03:00

Порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду [видео, фото]

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Шквалистый ветер, который разгулялся на Ставрополье 25 февраля, валит дорожные знаки и срывает рекламные баннеры. Так, в соцсети появились кадры согнутых и поваленных дорожных знаков в центре Ставрополя, а также сорванных рекламных баннеров.

Фото: https://vk.com/26stav

Напомним, ранее специалисты краевого МЧС предупреждали ставропольцев, что порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду. А сопровождать их будут дождь и мокрый снег.

Тем временем жители Георгиевска поделились в местном паблике видео, на котором видно, как от торгового павильона отлетают куски пластика. Виной всему – сильный ветер.

Металлическая конструкция падает на машины в Ставрополе .

А на центральной улице – сорвал крышу другой торговой точки. На видео видно, что упавшая часть крыши повредила машину такси.

Сильный ветер в Георгиевске сносит крышу .

ИСТОЧНИК KP.RU