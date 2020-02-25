2020-02-25T11:31:56+03:00
Общество

На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки

Порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду [видео, фото]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: https://vk.com/26stavФото: https://vk.com/26stav
Изменить размер текста:

Шквалистый ветер, который разгулялся на Ставрополье 25 февраля, валит дорожные знаки и срывает рекламные баннеры. Так, в соцсети появились кадры согнутых и поваленных дорожных знаков в центре Ставрополя, а также сорванных рекламных баннеров.

Фото: https://vk.com/26stav

Фото: https://vk.com/26stav

Напомним, ранее специалисты краевого МЧС предупреждали ставропольцев, что порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду. А сопровождать их будут дождь и мокрый снег.

Тем временем жители Георгиевска поделились в местном паблике видео, на котором видно, как от торгового павильона отлетают куски пластика. Виной всему – сильный ветер.

Металлическая конструкция падает на машины в Ставрополе .

А на центральной улице – сорвал крышу другой торговой точки. На видео видно, что упавшая часть крыши повредила машину такси.

Сильный ветер в Георгиевске сносит крышу .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию
В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»
В Ингушетии подросток получил медаль за спасение школьника
В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей
На Ставрополье прогнозируется резкое усиление ветра
На Ставрополье в ДТП погиб водитель легковушки
116 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
В центре Ставрополя произошло жесткое ДТП с иномаркой
После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту
На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки
В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"
В Ставрополе таксистов научат контраварийному вождению
В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей
Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные
В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников
В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны
Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму
Водитель "Приоры" скончался после столкновения с Mercedes-Benz в Чечне
В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за урагана
В ночной перестрелке в Северной Осетии один человек погиб и двое ранено
Украинская певица Анна Седокова экстренно отменила концерт в Ставрополе
Полиция занялась поиском убийцы бездомного пса в Железноводске