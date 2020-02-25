На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки
Шквалистый ветер, который разгулялся на Ставрополье 25 февраля, валит дорожные знаки и срывает рекламные баннеры. Так, в соцсети появились кадры согнутых и поваленных дорожных знаков в центре Ставрополя, а также сорванных рекламных баннеров.
Фото: https://vk.com/26stav
Напомним, ранее специалисты краевого МЧС предупреждали ставропольцев, что порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду. А сопровождать их будут дождь и мокрый снег.
Тем временем жители Георгиевска поделились в местном паблике видео, на котором видно, как от торгового павильона отлетают куски пластика. Виной всему – сильный ветер.
Металлическая конструкция падает на машины в Ставрополе .
А на центральной улице – сорвал крышу другой торговой точки. На видео видно, что упавшая часть крыши повредила машину такси.
Сильный ветер в Георгиевске сносит крышу .
ИСТОЧНИК KP.RU