На Ставрополье введён режим ЧС из-за шквального ветра

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:42:42+03:00

Ветер сносил буквально всё — даже надпись с названием города не пощадил Фото: СОЦСЕТИ

Стихия принесла серьёзные разрушения, больше 26 тысяч человек остались без света [видео]

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В Советском городском округе Ставрополья введён режим чрезвычайной ситуации из-за шквального ветра. Стихия повредила десятки частных домов, крыши зданий, линии коммуникации.

— Режим ЧС введён в связи с серьёзными повреждениями, нанесёнными ветром ряду зданий и общеобразовательных учреждений. В частности, для ликвидации последствий разгула стихии, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации округа.

К счастью, в результате всех этих разрушений, по официальным сведениям, никто не пострадал.

Ветер в Зеленокумске срывает крышу многоэтажки.Видео: соцсети

25 февраля по соцсетям и СМИ разлетелись видеоролики из Зеленокумска. На впечатляющих кадрах порывы ветра поднимают перекрытия, как крышу игрушечного домика. Так же очевидцы сняли падающие от ветра фуры и заваленные обломками крыш автомобили. Кроме того известно, что без электричества остались более 26 тысяч человек.

Ветер сдувает фуру под Георгиевском.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра во вторник по краю достигала 30 метров в секунду. Ветер достигал такой силы, что в некоторых районах началась настоящая пылевая буря. ГИБДД приходилось вести транспорт по опасным зонам во избежание ЧП.

Песчаная буря под Георгиевском.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU