2020-02-26T09:32:00+03:00
Общество

В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе

С различными травмами школьницу доставили в больницу
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 25 февраля около 18:00 на проспекте Ворошилова. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель «Лада Веста» не уступил дорогу и сбил школьницу.

Восьмилетняя девочка в это время переходила дорогу по пешеходному переходу. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.

За рулем легковушки был 35-летний местный житель. Выяснилось, что за последние два года он около 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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