В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе
С различными травмами школьницу доставили в больницу
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 25 февраля около 18:00 на проспекте Ворошилова. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель «Лада Веста» не уступил дорогу и сбил школьницу.
Восьмилетняя девочка в это время переходила дорогу по пешеходному переходу. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.
За рулем легковушки был 35-летний местный житель. Выяснилось, что за последние два года он около 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU