Блины из Ставрополя стали одними из самых дорогих в стране

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:41:43+03:00

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Аналитики "Яндекса", используя данные приложения "Едадил", составили рейтинг городов по дороговизне ингредиентов для готовки блинов. Согласно выводам исследования, в Ставрополе надо потратить 106 рублей для покупки всех продуктов.

Это четвертый результат по России. Так, молоко в Ставрополе стоит в среднем 60 рублей, четыре яйца - 23 рубля, а 400 граммов муки - 14 рублей. Кроме того, на растительное масло, сахар и соль надо потратить еще девять рублей.

Самые дорогие блины получаются у жителей Красноярска, Санкт-Петербурга (111 рублей - оба) и Самары (108 рублей). Даже в Москве блины дешевле, чем в Ставрополе - 105 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU