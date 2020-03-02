«В пост мы работаем над умом, а не над желудком»: на Ставрополье начался Великий пост

2 Март 2020 2020-03-02T14:10:36+03:00

«КП-Северный Кавказ» поговорила с протоиереем Владимиром Волковым о том, как и зачем поститься

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 марта у православных жителей Ставрополья начинается Великий пост - самый строгий из всех. Он продлится до 18 апреля. По церковным канонам, в этот период все православные верующие должны исключить из ежедневного рациона ряд продуктов, посвятить себя очищению, покаянию и борьбе с собственными грехами.

«Следишь за талией - поддержат, постишься — тут же предлагают еду повкуснее» 00:00 00:00

Ограничения в еде предполагают запрет на яйца, мясную и молочную пищу. Церковь также призывает отказаться от развлечений, суеты и телесных удовольствий, думать о Боге, посвящать время служению ближним и посещать храм.

«КП-Северный Кавказ» поговорила с протоиереем Владимиром Волковым о том, как и зачем поститься:

– Пост, это прежде всего – воздержание в количестве и качестве пищи, а также в действиях человека. Наш православный пост от всех постов отличается целью. Нужно задать себе вопрос, зачем ты постишься, зачем ты воздерживаешься? Женщины иногда героически выдерживают пост ради красивого тела, которое потом в гроб положат. Однако, тщательное исполнение заповедей должно приводить нас к осознанию наших немощей, болячек и грехов. Цель православного поста – поститься, чтобы приобрести смирение. Смирение – это видение, осознание себя, кто я - есть на самом деле, - поделился отец Владимир.

По его словам, за две недели до Масленицы во всех храмах Ставрополья уже начинаются минорные песнопения, молитвы, направленные на интеллект, на воздержание всего того, что раздражает и не дает никакой пользы.

- Для тех, кто впервые решил поститься, советуем прийти к священнику на беседу в храм. Он, зная человека лично, будет регулировать определенную дозировку еды. Первая седмица – легкая, первые два дня, понедельник, вторник нужно пить воду, остальное все - неприлично. Со среды по уставу допускается вкушение пищи, приготовленной на растительном масле. И так до воскресенье. А уже с середины следующей недели не прилично даже растительное масло, но растительная пища допускается.

Следует помнить, что ограничение в еде – не цель поста, а только средство. Это необходимо, чтобы тело не мешало душе осуществлять внутреннюю духовную работу. А потому расценивать говение как «диету» и возможность сбросить лишний вес не стоит.

- Откройте хотя бы учебник химии, физики, посмотрите, что у нас в этом мире есть истина, например, 5Х5 =25. Если есть закон, то есть законодатель. Есть законодатель – Бог, это создатель, это творец. Вот он нам дал определенные нормы и законы. Человек-существо, созданное для вечности. Однако, в результате нарушения одной из трех заповедей, которая была в раю, (а это заповедь поста – там надо было просто воздержаться на какое - то время от этих плодов), но человек не смог. И здесь человеку тоже нужно осознать, что он в этом мире временно живет. И когда мы воздерживаемся в пище, мы прежде всего работаем над своим умом, а не над желудком, - считает протоиерей.

ИСТОЧНИК KP.RU