На Ставрополье 29-летняя мать продала новорожденного ребенка за 50 тысяч рублей
Вопиющий случай произошёл в Новопавловске в конце 2019 года. Там беременная 29-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже своего ребенка. Горе-мать должна была его родить в феврале этого года.
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На объявление отреагировала женщина, желающая купить малыша. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, согласно достигнутой договоренности, девушка родила в больнице Новопавловска мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы.
Медики заметили различия между внешностью подозреваемой и предоставленными ею документами и сообщил об этом в правоохранительные органы.
Во время оперативно-розыскного мероприятия при выписке из больницы роженица передала младенца покупательнице.
Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU