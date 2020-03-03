На Ставрополье 29-летняя мать продала новорожденного ребенка за 50 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T11:10:30+03:00

Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошёл в Новопавловске в конце 2019 года. Там беременная 29-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже своего ребенка. Горе-мать должна была его родить в феврале этого года.

Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать 00:00 00:00

На объявление отреагировала женщина, желающая купить малыша. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, согласно достигнутой договоренности, девушка родила в больнице Новопавловска мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы.

Медики заметили различия между внешностью подозреваемой и предоставленными ею документами и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Во время оперативно-розыскного мероприятия при выписке из больницы роженица передала младенца покупательнице.

Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU