Из-за аномальной жары на Ставрополье побит температурный рекорд

5 Март 2020 2020-03-05T11:21:04+03:00

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Весна на Ставрополье поражает метеорологов! Накануне, 4 марта, в регионе был побит температурный рекорд. Такой жары не видели с 2016-го:

- 4 марта в западной части края были побиты рекорды по максимальной температуре воздуха этого дня. Столбики термометров поднимались до +22…+24°, в краевом центре до +20,2°. Ранее рекорд в Ставрополе принадлежал 2016 году, тогда было +17,7°, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Ставропольском Гидрометцентре.

Назвали и причину аномально теплого марта. Это все - южный циклон. В теплом секторе которого на Ставрополье поступал хорошо прогретый средиземноморский воздух.

Но уже завтра, 6 марта, ожидается спад. А потом снова подъем!

- Заметный спад температуры воздуха ожидается 6 марта, когда ненадолго скажется влияние холодного сибирского антициклона. Однако уже в выходные и праздничные дни на Ставрополье вновь начнет поступать теплый воздух с юга. Не исключены новые температурные рекорды! - воодушевлены синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU