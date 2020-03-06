В Ставрополе кадеты необычно поздравили женщин с 8 марта
Почти 600 парней выстроились в цифру 8 и надпись «марта». Вид сверху оказался потрясающим
Фото: Алексей Харченко
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Воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища решили необычным способом поздравить прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским.
Расул Муртазалиев
После недолгой репетиции с построением в надпись «8 марта», кадеты организованно выстроились на стадионе, громогласно произнесли: «Поздравляем!», отдали воинское приветствие и над училищем прозвучало троекратное «Ура!». Об этом сообщили в пресс-службе кадетского училища.
ИСТОЧНИК KP.RU