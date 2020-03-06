2020-03-06T18:31:58+03:00
Общество

В Ставрополе скоро появятся новые детские площадки и зоны отдыха

Маленькие жители смогут покататься на качелях, а родители с комфортом отдохнуть на удобной уличной мебели
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе в этом году преобразится сквер «Дубовая роща» недалеко от жилого комплекса «Александровский парк».

Скоро начнётся обустройство площадки с современным игровым и спортивным оборудованием для детей, скамейками, современным освещением. А появление современной зоны отдыха с игровыми комплексами в районе Доваторцев, 86, наверняка, порадует жителей Юго-Западного района.

При реконструкции кинотеатра «Ставрополец» будет облагорожена и прилегающая территория, в том числе сквер недалеко от храма Александра Невского. Для жителей Ташлы вопрос детского досуга стоит особенно остро, поэтому место, где малыши смогут покататься на качелях, а родители с комфортом отдохнуть на удобной уличной мебели станет - настоящим подарком.

Еще недавно жители Туапсинки жаловались на катастрофическую нехватку детских площадок. И уже разработан проект сквера на ул. Объездной от пер. Деповский до переулка Каховского.

В нем планируется создать детский городок с игровым комплексом, качелями, каруселями, воркаутом. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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