Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней

8 Март 2020 2020-03-08T18:44:30+03:00

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В Чеченской Республике в доме мод Firdaws, который возглавляет дочь Рамзана Кадырова Айшат, прошел торжественный прием женщин по случаю 8 марта. Одной из награжденных стала сама Айшат Кадырова. Ей вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" с формулировкой "За продвижение чеченской культуры через создание модных образов с национальным колоритом".

Напомним, две недели назад модный дом Firdaws устроил в Париже большой показ платьев, который получил высокие отзывы критиков моды и кутюрье.

ИСТОЧНИК KP.RU