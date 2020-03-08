2020-03-08T18:44:30+03:00
Общество

Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней

Виталий КЛИМОВ
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В Чеченской Республике в доме мод Firdaws, который возглавляет дочь Рамзана Кадырова Айшат, прошел торжественный прием женщин по случаю 8 марта. Одной из награжденных стала сама Айшат Кадырова. Ей вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" с формулировкой "За продвижение чеченской культуры через создание модных образов с национальным колоритом".

Напомним, две недели назад модный дом Firdaws устроил в Париже большой показ платьев, который получил высокие отзывы критиков моды и кутюрье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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