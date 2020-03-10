На Ставрополье наказали медсестру, заразившую пациентов ВИЧ

10 Март 2020 2020-03-10T18:03:06+03:00

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В 2018 году в «Краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1» в Буденновске заразились ВИЧ трое детей 2016 и 2017 годов рождения, мужчина и женщина из инфекционного отделения. После тщательной проверки выяснилось: катетер от больного ВИЧ пациента использовали повторно. Что категорически делать нельзя.

Как узнала «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городского суда Буденновска, сегодня, 10 марта, за непростительную халатность наказали старшую медсестру Викторию Назарову. Именно ее признали виновной в том, что не было обеспечено безопасное лечение и не была проконтролирована добросовестная работа среднего медперсонала.

Тюремного наказания медицинская сестра не понесет. Назарова отделалась исправительными работами сроком на 10 месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

- Осужденную также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения сроком на 01 год 06 месяцев. И взысканы расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевших и процессуальные издержки, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU