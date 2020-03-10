Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

10 Март 2020 2020-03-10T19:46:46+03:00

Сулейман Керимов - единственный из десятки самых богатых россиян, кому не повредили невзгоды с сырьем

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Сенатор от Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов заработал на резком падении стоимости нефти. Миллиардер - единственный среди десяти самых богатых россиян, который не обеднел за это время, отмечает "Forbes".

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По сведениям издания, семья сенатора владеет крупнейшим в России золотодобытчиком "Полюс". Котировки его акций 10 марта выросли почти на четыре процента, теперь стоимость одной бумаги равна 9239 рублям.

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову. Сейчас инвесторы перекладывают деньги из сырьевого рынка в защитные активы. В том числе в металлы - в золото.

Самые большие потери понесли совладельцы "Лукойла" Вагип Алекперов и Леонид Федун. Состояние первого уменьшилось на 2,1 миллиарда долларов, а капитал второго - на 904 миллиона долларов. Богатейший человек страны - Леонид Михельсон - потерял 607 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU