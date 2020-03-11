На Ставрополье молодой кавказец поел в кафе на 20 тысяч и сбежал

11 Март 2020 2020-03-11T12:06:01+03:00

Наглого посетителя пытались задержать сотрудники заведения. Не удалось, он вырвался и сбежал из кафе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошёл в Пятигорске. Там в одном из кафе отдыхал житель соседнего региона. Молодой человек ни в чем не отказывал себе, заказывал разнообразные блюда, напитки. В итоге посетитель заказал ужин на сумму более 21 тысячи рублей.

Однако как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по Ставрополью, мужчина в конце месяца отказался оплачивать счёт.

Наглого посетителя пытались задержать сотрудники заведения. Не удалось, он вырвался и сбежал из кафе. Администратор заведения обратилась с заявлением в полицию.

Любителя «бесплатно поесть» поймали через некоторое время. Им оказался 25-летний парень. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». За мелкое хулиганство молодого человека приговорили к аресту на 13 суток.

Посетитель пятигорского кафе поел на 21 тысячу рублей и сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU