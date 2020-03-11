В Ставрополе запускают инклюзивный проект «Поэзия равенства»
В краевом центре стартует проект «Пока мы любим, мы живем», посвящённый творчеству поэта, ветерана Великой Отечественной войны Эдуарда Асадова, - о чувствах, инклюзии и людях с инвалидностью.
Автор идеи - художница и культуролог Дарья Шевцова. По словам молодой ставропольчанки, основа проекта – лирика, которая крайне редко используется в проектах о людях с инвалидностью.
- Главная цель создания инклюзивного пространства - это создание комфортного общества для всех с возможностью быть счастливыми и реализоваться, как в социальной, так и в профессиональной сфере, - поделилась с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Дарья.
Участники творческого проекта создадут художественные видеоролики, читая стихотворения поэта Эдуарда Асадова.
ИСТОЧНИК KP.RU