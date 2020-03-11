2020-03-11T17:21:42+03:00
Общество

В Ставрополе запускают инклюзивный проект «Поэзия равенства»

Его участники создадут художественные видеоролики, читая стихотворения поэта Эдуарда Асадова
Ася АСРЯН
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Фото: https://vk.com/dialog_ravenstva26Фото: https://vk.com/dialog_ravenstva26
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В краевом центре стартует проект «Пока мы любим, мы живем», посвящённый творчеству поэта, ветерана Великой Отечественной войны Эдуарда Асадова, - о чувствах, инклюзии и людях с инвалидностью.

Автор идеи - художница и культуролог Дарья Шевцова. По словам молодой ставропольчанки, основа проекта – лирика, которая крайне редко используется в проектах о людях с инвалидностью.

- Главная цель создания инклюзивного пространства - это создание комфортного общества для всех с возможностью быть счастливыми и реализоваться, как в социальной, так и в профессиональной сфере, - поделилась с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Дарья.

Участники творческого проекта создадут художественные видеоролики, читая стихотворения поэта Эдуарда Асадова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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