На Ставрополье планируют производить маски и бесплатно раздавать людям
Губернатор Ставрополья на совещании в правительстве призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масок. По словам Владимира Владимирова, все изделия нужно раздать населению бесплатно.
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Расходы на сырье и производство должно взять на себя государство. Напомним, что жители региона пожаловались на отсутствие в продаже медицинских масок и на завышение цен в аптеках.
По этому поводу губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на маски.
Как прокомментировали в региональном Минздраве, запасы медицинских масок в крае постоянно пополняются. Еженедельно все медучреждения и государственные аптеки получают 100 тысяч масок.
ИСТОЧНИК KP.RU