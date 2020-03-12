На Ставрополье планируют производить маски и бесплатно раздавать людям

12 Март 2020 2020-03-12T12:02:45+03:00

Как прокомментировали в региональном Минздраве, запасы медицинских масок в крае постоянно пополняются Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еженедельно все медучреждения и государственные аптеки получают 100 тысяч масок

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья на совещании в правительстве призвал оперативно создать в городе цех по производству медицинских масок. По словам Владимира Владимирова, все изделия нужно раздать населению бесплатно.

Карантин и обследования: как на Ставрополье пытаются не пустить коронавирус 00:00 00:00

Расходы на сырье и производство должно взять на себя государство. Напомним, что жители региона пожаловались на отсутствие в продаже медицинских масок и на завышение цен в аптеках.

По этому поводу губернатор призвал наказать тех, кто попытался нажиться на здоровье людей и повышал цены на маски.

Как прокомментировали в региональном Минздраве, запасы медицинских масок в крае постоянно пополняются. Еженедельно все медучреждения и государственные аптеки получают 100 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU