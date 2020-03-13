В Ставрополе мужчина ответит за оскорбление чувств верующих

13 Март 2020 2020-03-13T09:55:26+03:00

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе 42-летний мужчина в прошлом году опубликовал на своей странице в одной из соцсети комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

По месту жительства ставропольца обнаружили технические средства, с помощью которых злоумышленник публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе МВД России по краю. Во время допроса мужчина признался, что целенаправленно размещал подобные публикации в публичном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU