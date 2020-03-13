2020-03-13T11:27:53+03:00
Происшествия

"Кровавый Рузвельт" Дагестана и "Лучший мэр России - 2012" просит Владимира Путина о помиловании

Ранее президент обещал подумать об этом
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров был известен под кличкой «Кровавый Рузвельт»Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров был известен под кличкой «Кровавый Рузвельт»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в Оренбурге, направил прошение о помиловании. Соответствующие документы передали главе области Денису Паслеру, сообщает Александр Колотов, председатель местной комиссии по вопросам помилования.

Амирова называют "Кровавым Рузвельтом" за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия. Его содержат в оренбургской колонии "Черный дельфин". На мужчину несколько раз покушались, из-за чего он стал инвалидом-колясочником.

Пожизненный срок "лучший мэр России - 2012" получил 27 августа 2015 года. Годом ранее, в июле, суд признал вину бывшего градоначальника Махачкалы в подготовке к совершению теракта, ему дали 10 лет строгого режима. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, Амиров с сообщниками хотел сбить самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Сагид Муртазалиев. Также экс-чиновника обвинили в убийстве следователя. Пожизненное "Кровавый Рузвельт" получил по совокупности этих преступлений.

На большой пресс-конференции в декабре 2019 года Владимира Путина попросили помиловать Амирова, и президент пообещал подумать. По его словам, такие обращения приходят достаточно часто. Сделать это Путину мешает решение суда, которому он доверяет, отметил глава государства на пресс-конференции.

БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ "КП"

Как была устроена империя кавказского «Кровавого Рузвельта»

Корреспонденты «КП» попытались разобраться, что стоит за арестом «лучшего мэра России 2012 года» - главы администрации Махачкалы Саида Амирова [видео, фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса
В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник
В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
В Ставрополе в центре образования появилась парта героя
На Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай»
В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья
На Ставрополье молодая воровка пронесла мимо кассы вещи
На главу района в Дагестане завели уголовное дело
В Ставрополе рассказали, есть ли люди с подозрением на коронавирус
Дожди с грозами и резкое похолодание придут на Ставрополье на выходных
"Кровавый Рузвельт" Дагестана и "Лучший мэр России - 2012" просит Владимира Путина о помиловании
На Ставрополье чиновник получил 7 лет колонии за миллионную взятку
Губернатор Ставрополья прокомментировал поправки в Конституцию
В Ставрополе 14 марта пройдёт ярмарка выходного дня
На Ставрополье стартует операция «Мотоциклист в зоне риска!»
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования
На Ставрополье за взятку в миллион рублей осудили чиновника
На Ставрополье увеличилось число аварий с участием мототранспорта
В Ставрополе мужчина ответит за оскорбление чувств верующих
Суд на два месяца продлил арест дагестанского религиозного журналиста
На Ставрополье в ущелье сорвался внедорожник, погиб водитель
На Ставрополье при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадали двое подростков
В Ставрополе водитель иномарки сбил 9-летнего школьника
Кадыров призвал жителей Чечни строго соблюдать санитарные нормы
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на главу центра «Э» Ингушетии
На Ставрополье женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей