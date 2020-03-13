"Кровавый Рузвельт" Дагестана и "Лучший мэр России - 2012" просит Владимира Путина о помиловании

13 Март 2020 2020-03-13T11:27:53+03:00

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Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в Оренбурге, направил прошение о помиловании. Соответствующие документы передали главе области Денису Паслеру, сообщает Александр Колотов, председатель местной комиссии по вопросам помилования.

Амирова называют "Кровавым Рузвельтом" за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия. Его содержат в оренбургской колонии "Черный дельфин". На мужчину несколько раз покушались, из-за чего он стал инвалидом-колясочником.

Пожизненный срок "лучший мэр России - 2012" получил 27 августа 2015 года. Годом ранее, в июле, суд признал вину бывшего градоначальника Махачкалы в подготовке к совершению теракта, ему дали 10 лет строгого режима. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, Амиров с сообщниками хотел сбить самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Сагид Муртазалиев. Также экс-чиновника обвинили в убийстве следователя. Пожизненное "Кровавый Рузвельт" получил по совокупности этих преступлений.

На большой пресс-конференции в декабре 2019 года Владимира Путина попросили помиловать Амирова, и президент пообещал подумать. По его словам, такие обращения приходят достаточно часто. Сделать это Путину мешает решение суда, которому он доверяет, отметил глава государства на пресс-конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU