2020-03-13T14:49:05+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, есть ли люди с подозрением на коронавирус

«КП-Северный Кавказ» поговорила нам эту тему с главным врачом краевой инфекционной больницы Александр Бобловым
Ася АСРЯН
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По данным на 12 марта, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекциейПо данным на 12 марта, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекциейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главный врач краевой инфекционной больницы Александр Боблов поделился с корреспондентами «КП-Северный Кавказ» о том, есть ли в регионе люди с подозрением на коронавирус.

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— На изоляции есть, но они не подозрительны. Эти люди находятся под наблюдением в соответствии с требованиями безопасности, потому что они были в контакте. Однако, у них никаких данных на коронавирус нет.

Медик пояснил, что обозначает понятие «подозрение на коронавирус».

— Это когда имеются какие-то проявления, признаки гриппа или гриппозного состояния и плюс какой-то эпиданамнез. Если проще, то, например, человек был за пределами России: находился в Италии, в Китае, Корее или еще где-то, то есть контактировал с такими категориями больных. И вот он является изолированным, но у него нет проявлений, — объяснил Александр Боблов.

По данным на 12 марта, в России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас сокращается авиасообщение с Европой. Гражданам Италии запрещён въезд на территорию РФ. Основная масса рейсов рейчас совершается для того, чтобы вывести с территории других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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