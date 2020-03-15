«Ты всё равно умрёшь»: Кадыров рассказал, как бороться с коронавирусом

15 Март 2020 2020-03-15T10:50:03+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус не страшен тем, у кого хороший иммунитет и посоветовал не бояться китайской болезни. Политик уверен, что если укреплять защитную систему организма, то зараза обойдёт стороной.

— Люди теряют сон из-за беспокойства о новой болезни, распространившейся из Китая. Боятся, что он придёт, и они умрут. Нечего бояться, ты всё равно умрёшь. Рано или поздно. Не пытайся умереть раньше срока и не бойся этого, — цитирует слова политика телеканал НТВ.

Глава Чечни подчеркнул, что люди тысячами умирают из-за осложнений после обычного гриппа и ОРВИ. Но засомневался, что такие последствия могут наступить у людей, которые заботятся о своём здоровье. И даже посоветовал средство профилактики.

— Смешивайте лимон с мёдом и пейте, и ничего не страшно вам будет. Ешьте больше чеснока, чтобы очистить кровь, — сказал Кадыров.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в России по данным на 15 марта составляет 59 человек. Трое из них уже выздоровели, погибших нет. ВОЗ объявила коронавирус пандемией и признало, что очаг распространения в данный момент перенёсся из Китая в Европу. Поэтому власти РФ приняли решение ограничить авиасообщение с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU