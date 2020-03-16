На Ставрополье синоптики объявили штормовое предупреждение на три дня

16 Март 2020 2020-03-16T12:16:48+03:00

Ночью и утром температура будет ниже нуля

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На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В особом режиме жители региона проживут три дня - с 16 по 19 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого Гидрометрцентра.

Согласно данным синоптиков, в регион переместился холодный атмосферный фронт, а с севера проник арктический воздух. Ночью и утром температура будет падать ниже нуля, а днем - подниматься до плюс семи.

- Ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы до -3…-8 градусов, днем предполагается +2…+7 градусов, - сказано в сообщении Гидрометцентра. Самым холодным окажется понедельник: воздух за день не прогреется больше двух градусов тепла.

Два дня - 16 и 17 марта - в Ставропольском крае будут идти осадки в виде мокрого и обычного снега, образуется тумана. В некоторых частях края ветер усилится до 18 метров в секунду.

Возможно налипание снега. На дорогах будет гололедица.

16 марта также местами на Ставрополье сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

ИСТОЧНИК KP.RU