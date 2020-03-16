В Ставрополе открыли круглосуточную горячую линию по коронавирусу

16 Март 2020 2020-03-16T16:22:35+03:00

В регионе создаются условия по изоляции и недопущению контактов эпидопасных жителей и гостей края со здоровыми Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В стационары на 14 дней госпитализируют прибывающих из эпидемически неблагополучных по nCoV-2019 территорий с признаками ОРВИ или имевших контакт с инфицированными коронавирусом людьми

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В Ставрополе заработала круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8 (8652) 36-78-74 для информирования жителей региона об эпидситуации по новой коронавирусной инфекции.

Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе предлагают наказывать тех, кто распространяет фейки о коронавирусе. Так, в местных пабликах начали шутить про коронавирус.

В соцсетях появились фото грузовых машин, на кабинах которых размещено объявление: «У меня коронавирус». Автор публикации считает, что это 100-процентная защита от ГИБДД.

В комментариях пользователи не оценили водительского юмора. Кто-то узнал в месте, где сделано фото, свой район; другие заметили, что уже встречали подобные надписи в разных территориях края.

Самые серьёзно настроенные интернет-пользователи посоветовали наказывать таких водителей-шутников пятнадцатью сутками заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU