В Ставрополе открыли круглосуточную горячую линию по коронавирусу
В Ставрополе заработала круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8 (8652) 36-78-74 для информирования жителей региона об эпидситуации по новой коронавирусной инфекции.
Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе предлагают наказывать тех, кто распространяет фейки о коронавирусе. Так, в местных пабликах начали шутить про коронавирус.
В соцсетях появились фото грузовых машин, на кабинах которых размещено объявление: «У меня коронавирус». Автор публикации считает, что это 100-процентная защита от ГИБДД.
В комментариях пользователи не оценили водительского юмора. Кто-то узнал в месте, где сделано фото, свой район; другие заметили, что уже встречали подобные надписи в разных территориях края.
Самые серьёзно настроенные интернет-пользователи посоветовали наказывать таких водителей-шутников пятнадцатью сутками заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU