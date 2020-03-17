На Ставрополье на коронавирус проверили 208 человек, приехавших из заграницы

17 Март 2020 2020-03-17T12:53:40+03:00

Также как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, продолжают наблюдаться 92 человека

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На Ставрополье продолжают проводить комплекс мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Так, в международном аэропорту Минеральные Воды досмотрено 190 международных авиарейсов с проведением бесконтактной термометрии 21565 пассажиров, лиц с температурой и клиникой инфекционных заболеваний не выявлено.

В нашем регионе организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование граждан, прибывающих из КНР, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Испании с выдачей им постановлений главного государственного санитарного врача о медицинском наблюдении и изоляции.

Всего под медицинское наблюдение в крае были взяты 208 граждан, прибывших из этих стран. Завершено медицинское наблюдение за 116 гражданами, по результатам их лабораторного обследования, лиц с положительными результатами исследований на новый коронавирус не выявлено.

Также как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, продолжают наблюдаться 92 человека.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Ставрополья Владимир Владимиров вводит в регионе режим повышенной готовности. Лидер края будет руководить координационным советом по противодействию коронавирусу.

Для контроля ситуации был создан координационный совет, первое заседание которого уже прошло накануне, сообщает губернатор. На совещании речь шла об усилении профилактики в социальных учреждениях Ставропольского края. Среди них - детские сады, школы, вузы, больницы и прочие учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU