2020-03-17T17:17:17+03:00
Общество

Минюст по Ставрополью через суд закрыл польскую общинную организацию

Среди учредителей "Объединенных польских сердец" были люди, давно живущие заграницей или умершие
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольский краевой суд ликвидировал общественную организацию "Объединенные польские сердца" (далее - "ОПС"). Такое решение было принято 30 января, а 2 марта оно вступило в силу.

Организацию создали в 2006 году, в ней числились 191 человек, но по факту работало только 15-20 членов. Лидером "ОПС" была гражданка России Ирина Дегоева.

Проблемы у объединения начались в апреле 2019 года. Тогда Министерство юстиции РФ по Ставропольскому краю проверила организацию и нашла ряд нарушений. Так, среди членов "ОПС" были несовершеннолетние, а среди учредителей - люди, давно живущие за рубежом или умершие. Организация также нарушала закон в процессе расходования средств. Кроме этого, фактический адрес организации разнится с юридическим.

Дегоеву вынесли предупреждение и попросили устранить недочеты. Но к июню 2019 года "ОПС" ничего не сделала, руководителя оштрафовали на тысячу рублей.

Правда, и после этого в организации ничего не изменилось. В декабре Дегоевой назначили еще один штраф, но уже в две тысячи рублей. В январе Ставропольский краевой суд рассмотрел иск Минюста и удовлетворил его. 2 марта 2020 года "ОПС" потеряла юридический статус.

Согласно информации на страницы организации в Facebook, "ОПС" сохраняла "обычаи и культуру поляков, проживающих в Ставропольском крае". На их сайте можно найти много сообщений о поддержании польской идентичности на территории России, но что-либо о делах железноводской организации трудно найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе района в Дагестане предъявили обвинение
В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина
В Железноводске у женщине в машине нашли синтетические наркотики
Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного города
Минюст по Ставрополью через суд закрыл польскую общинную организацию
В Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы
На Северном Кавказе из-за коронавируса закрываются школы и детсады
Житель Ставрополя меняет медицинскую маску на элитное жильё в центре города
В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей
В Ставрополе появится памятник Детям войны
На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира
В Дагестане братья-боевики получили сроки за участие на стороне ИГИЛ
Ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили под стражей
Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него
В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина
Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса
Новым мэром Грозного назначили популярного блогера
В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома
На Ставрополье на коронавирус проверили 208 человек, приехавших из заграницы
На Ставрополье переодетый в форму ДПС мужчина вымогал у водителя взятку
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку