Минюст по Ставрополью через суд закрыл польскую общинную организацию

17 Март 2020 2020-03-17T17:17:17+03:00

Среди учредителей "Объединенных польских сердец" были люди, давно живущие заграницей или умершие

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Ставропольский краевой суд ликвидировал общественную организацию "Объединенные польские сердца" (далее - "ОПС"). Такое решение было принято 30 января, а 2 марта оно вступило в силу.

Организацию создали в 2006 году, в ней числились 191 человек, но по факту работало только 15-20 членов. Лидером "ОПС" была гражданка России Ирина Дегоева.

Проблемы у объединения начались в апреле 2019 года. Тогда Министерство юстиции РФ по Ставропольскому краю проверила организацию и нашла ряд нарушений. Так, среди членов "ОПС" были несовершеннолетние, а среди учредителей - люди, давно живущие за рубежом или умершие. Организация также нарушала закон в процессе расходования средств. Кроме этого, фактический адрес организации разнится с юридическим.

Дегоеву вынесли предупреждение и попросили устранить недочеты. Но к июню 2019 года "ОПС" ничего не сделала, руководителя оштрафовали на тысячу рублей.

Правда, и после этого в организации ничего не изменилось. В декабре Дегоевой назначили еще один штраф, но уже в две тысячи рублей. В январе Ставропольский краевой суд рассмотрел иск Минюста и удовлетворил его. 2 марта 2020 года "ОПС" потеряла юридический статус.

Согласно информации на страницы организации в Facebook, "ОПС" сохраняла "обычаи и культуру поляков, проживающих в Ставропольском крае". На их сайте можно найти много сообщений о поддержании польской идентичности на территории России, но что-либо о делах железноводской организации трудно найти.

ИСТОЧНИК KP.RU