В Ставрополе рассказали, кто должен вывозить мусор после ремонта

18 Март 2020 2020-03-18T12:40:26+03:00

Прежде всего, нужно понять о каком ремонте идёт речь: текущем или капитальном

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Жителей Ставрополя волнует вопрос, кто должен вывозить мусор после ремонта. «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона разъяснили ситуацию.

Прежде всего, нужно понять о каком ремонте идёт речь: текущем или капитальном.

Ставропольцам запрещают выбрасывать в обычный мусорный контейнер отходы от текущего ремонта жилых помещений. Потому что они из-за своих габаритов, плотности и веса способны повредить мусоровоз.

Закон предписывает складировать такие отходы в специальных бункерах-накопителях или на площадках для накопления крупногабаритных отходов. Региональный оператор обязан вывозить их по мере накопления.

В ведомстве подчеркивают, что не реже одного раза в неделю. Также этот мусор могут вывозить по заявке жителей от подъезда или частного дома.

Что касается капремонта, то ответственность за его мусор несут те, из-за кого эта свалка образовалась. А вывозят – специализированные компании по отдельному договору.

ИСТОЧНИК KP.RU