В Ставрополе рассказали, кто должен вывозить мусор после ремонта
Жителей Ставрополя волнует вопрос, кто должен вывозить мусор после ремонта. «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона разъяснили ситуацию.
Прежде всего, нужно понять о каком ремонте идёт речь: текущем или капитальном.
Ставропольцам запрещают выбрасывать в обычный мусорный контейнер отходы от текущего ремонта жилых помещений. Потому что они из-за своих габаритов, плотности и веса способны повредить мусоровоз.
Закон предписывает складировать такие отходы в специальных бункерах-накопителях или на площадках для накопления крупногабаритных отходов. Региональный оператор обязан вывозить их по мере накопления.
В ведомстве подчеркивают, что не реже одного раза в неделю. Также этот мусор могут вывозить по заявке жителей от подъезда или частного дома.
Что касается капремонта, то ответственность за его мусор несут те, из-за кого эта свалка образовалась. А вывозят – специализированные компании по отдельному договору.
ИСТОЧНИК KP.RU