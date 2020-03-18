2020-03-18T12:40:26+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, кто должен вывозить мусор после ремонта

Прежде всего, нужно понять о каком ремонте идёт речь: текущем или капитальном
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ставропольцам запрещают выбрасывать в обычный мусорный контейнер отходы от текущего ремонта жилых помещенийСтавропольцам запрещают выбрасывать в обычный мусорный контейнер отходы от текущего ремонта жилых помещенийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителей Ставрополя волнует вопрос, кто должен вывозить мусор после ремонта. «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона разъяснили ситуацию.

Прежде всего, нужно понять о каком ремонте идёт речь: текущем или капитальном.

Ставропольцам запрещают выбрасывать в обычный мусорный контейнер отходы от текущего ремонта жилых помещений. Потому что они из-за своих габаритов, плотности и веса способны повредить мусоровоз.

Закон предписывает складировать такие отходы в специальных бункерах-накопителях или на площадках для накопления крупногабаритных отходов. Региональный оператор обязан вывозить их по мере накопления.

В ведомстве подчеркивают, что не реже одного раза в неделю. Также этот мусор могут вывозить по заявке жителей от подъезда или частного дома.

Что касается капремонта, то ответственность за его мусор несут те, из-за кого эта свалка образовалась. А вывозят – специализированные компании по отдельному договору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставропольском крае пенсионеры переживут коронавирус с волонтерами
На Ставрополье в школах и детсадах проведут дезинфекцию
На Ставрополье молодой рецидивист представился родственником и обманул 84-летнюю пенсионерку
В Ставрополе рассказали, как передаётся коронавирусная инфекция
Губернатор поздравил ставропольцев с годовщиной воссоединения Крыма и России
В Ставрополе 21 марта откроется ярмарка выходного дня
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
В Ставрополе рассказали, кто должен вывозить мусор после ремонта
В Ставрополе водителям маршруток предписали покупать антисептики за свой счёт
Житель Ставрополя застрелил знакомого друга из-за пустяка
На Ставрополье студенты ещё одного вуза перейдут на онлайн обучение
В Ставропольском крае власти не зафиксировали дефицита продовольствия
Жителям Ставрополя не грозит потребительский кризис
Ставропольчанка попала в больницу после посещения косметолога
В Ставрополе процедура красоты для девушки закончилась отёком Квинке
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса
В Пятигорске солдат-срочник пытался уладить конфликт кулаками
В Ставропольском крае врачи бесплатно проверят жителей на коронавирус
Дорогу, ведущую к границе России с Грузией, перекрыли из-за непогоды
На Ставрополье сорван капремонт 50 многоквартирных домов
В Ставропольском крае в аварии погибла девушка без водительского стажа
Слухи о дезинфекции с вертолётов опровергли в Минздраве Ставрополья
В Ставрополе четырех человек проверяют на коронавирус в медучреждениях
Богослужения обезопасят от коронавируса на Ставрополье
Главе района в Дагестане предъявили обвинение
В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина