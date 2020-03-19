2020-03-19T15:43:54+03:00
Общество

В Ставропольском крае появился первый положительный тест на коронавирус

Пробу пациента с подозрением на коронавирус отправили в Новосибирск
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае появился человек с подозрением на коронавирус. Первый тест пациента показал положительный результат, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Главный врач краевой инфекционной больницы о том, какая работа будет проводиться дальше, в связи с подозрением на коронавирус

00:00
00:00

- Друзья, у меня нерадостное известие. На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус, - написал Владимиров.

На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Пациента поместили на карантин, он находится под надзором врачей. Как уточнил губернатор, человек вернулся на Ставрополье из-за рубежа. На данный момент координационный совет по противодействию коронавирусу отрабатывает родственников пациента с подозрением и круг его контактов.

- Подчеркну, что подозрение - это еще не точный диагноз. А он будет получен только после лабораторного исследования в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске, материал туда направлен. Все необходимые меры принимаются, - сказано в сообщении главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставропольском крае появился первый положительный тест на коронавирус
В Ставрополе открыли горячую линию по защите прав иностранных граждан
В Ставропольском крае в ближайшие выходные пройдёт рейд «Скорость»
На Ставрополье 80 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима
Мать-веганку ограничили в родительских правах после комы дочери
Трое ставропольцев пытались продать через интернет-магазин синтетические наркотики
На Ставрополье пьяный пастух угнал внедорожник хозяина
На Ставрополье раскрыли подробности резонансного убийства трёх мужчин
Губернатор Ставрополья прокомментировал идею ограничить въезд на КМВ
Минздрав опроверг информацию о поквартирных обходах ставропольцев на проверку коронавируса
На Ставрополье мужчина ответит за взятку полицейскому
Секс-скандал экс-мэра Георгиевска обсудили на программе «Пусть говорят»
В Железноводске мероприятия проведут в YouTube из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье пьяный водитель притворился спящим, чтобы скрыться от полицейских
В Ставропольском крае власти ввели режим повышенной готовности до июля
В Ингушетии из-за короновируса на самоизоляцию отправлены полтора десятка человек