В Ставропольском крае появился первый положительный тест на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T15:43:54+03:00

Пробу пациента с подозрением на коронавирус отправили в Новосибирск

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В Ставропольском крае появился человек с подозрением на коронавирус. Первый тест пациента показал положительный результат, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Главный врач краевой инфекционной больницы о том, какая работа будет проводиться дальше, в связи с подозрением на коронавирус 00:00 00:00

- Друзья, у меня нерадостное известие. На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус, - написал Владимиров.

На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Пациента поместили на карантин, он находится под надзором врачей. Как уточнил губернатор, человек вернулся на Ставрополье из-за рубежа. На данный момент координационный совет по противодействию коронавирусу отрабатывает родственников пациента с подозрением и круг его контактов.

- Подчеркну, что подозрение - это еще не точный диагноз. А он будет получен только после лабораторного исследования в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске, материал туда направлен. Все необходимые меры принимаются, - сказано в сообщении главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU