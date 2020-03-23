2020-03-23T20:28:27+03:00
Общество

Кадыров запретил жениться и веселиться

Приоритетным направлением работы власти глава Чечни назвал борьбу с коронавирусом
Андрей ФАДЕЕВ
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Разман Кадыров запретил свадьбы и застольяРазман Кадыров запретил свадьбы и застольяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о главных целях — своих и власти в общем. По словам политика, в это непростое время важнее всего не позволить эпидемии коронавируса распространиться по республике и стране.

— Для нас превыше всего безопасность граждан, — Поэтому мы принимаем все возможные меры. В понедельник я поручил ограничить работу ресторанов и кафе — свадьбы и банкеты временно запрещены. Ограничение не касается только крупнейших заведений, обеспечивающих нужды наших гостей. Кроме того, повсеместно работают службы доставки.

Кроме того, чеченский лидер просит жителей региона не посещать торговые центры, особенно с детьми. А за стариками ухаживать с особым трепетом, чтобы у них не было нужды выходить на улицу, а следовательно и риска заразиться.

— Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чечне не останется без продуктов питания. Вы можете позвонить по известным номерам и получить всё, что необходимо. Волонтёры Фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова постоянно развозят по домам продуктовые пакеты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста, — резюмировал глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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