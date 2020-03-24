2020-03-24T11:14:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка

Уголовное дело передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи из Пятигорска закончили расследовать дело в отношении акушера-гинеколога из Железноводской городской больницы. Врача обвиняют в нарушении второй части 109 статьи (причинение смерти по неосторожности) и второй части 118 статьи УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как передают сотрудники следственного отдела по Пятигорску, 16 ноября 2018 года обвиняемая промедлила с кесаревым сечением во время родов у 31-летней женщины. Из-за этого плацента отслоилась, а шейка матки у роженицы разорвалась. Ее удалили, 29 декабря 2018 года родившийся мальчик умер.

- Согласно заключению экспертов, причиной смерти новорожденного стала длительная перинатальная асфиксия, приведшая к поражению головного мозга, здоровью женщины причинен тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении СКР по Ставропольскому краю.

Следователи, чтобы получить доказательства, провели ни одну судебно-медицинскую экспертизу, осмотрели документы, организовали очную ставку, а также допросили более 20 свидетелей.

Дело с обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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