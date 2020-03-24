На Ставрополье станции переливания крови нуждаются в донорах

24 Март 2020 2020-03-24T18:08:40+03:00

График приёма доноров не изменился: с 08 00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Выездные бригады тоже продолжают работу

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Специалисты Службы крови призывают доноров, если они чувствуют себя здоровыми, не отказываться от запланированных донаций.

Ведь кровь для сохранения жизни и повышения качества здоровья нужна всегда, и обеспечить ее могут как корпус регулярных доноров, так и впервые принявшие решение стать добровольцами.

Тем не менее, при посещении учреждения Службы крови доноры в условиях сезона инфекционных заболеваний должны соблюдать обычные меры предосторожности:

-избегать мест скопления людей;

-чаще мыть руки, не прикасаться незащищенными руками к потенциально загрязненным поверхностям (дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.);

- не прикасаться к лицу, соблюдать режим труда и отдыха, качественно питаться, вести здоровый образ жизни;

График приёма доноров не изменился: с 08 00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Выездные бригады тоже продолжают работу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU