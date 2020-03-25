2020-03-25T16:19:53+03:00
Общество

В СКФО силовики задержали ещё пять участников террористической банды

Их главарь создал преступную ячейку, отбывая наказания в колонии
Ася АСРЯН
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В Главном управлении СКР России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против 22 человек по статье «Создание террористического сообщества и участие в нём».

По данным следствия, в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в Калмыкии создал в колонии террористическое сообщество.

Туда вошли более 100 осужденных. В 2015 году Гасанов освободился. Он вернулся в Дагестан, где объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования «Кизлярский сектор». 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь правоохранителей в Хасавюрте, он его ликвидировали.

Силовики нескольких регионов СКФО провели обыски по местам жительства подозреваемых и их родственников. По подозрению в преступлении задержаны ещё пять человек, ранее отбывающие наказание в это же колонии.

В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует заключить злоумышленников под стражу. По данным пресс-службы СКР России фигурантами уголовного дела стали 27 соучастников.

Ранее во время обысков в одном из помещений колонии силовики изъяли экстремистскую литературу и символику, запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Сейчас следователи устанавливают роль подозреваемых в этой банде. Правоохранители проверяют их причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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