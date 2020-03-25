В ставропольском аэропорту открыли памятник полководцу Суворову

25 Март 2020 2020-03-25T16:38:19+03:00

Интересный факт: в марте 1778 года Суворов посетил Ставропольскую крепость в качестве инспектора и нашел здесь «семь эскадронов Владимирского драгунского полку при полковом командире

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В международном аэропорту «Ставрополь» 25 марта провели торжественную церемонию. Присвоение воздушным воротам краевого центра имени А.В. Суворова было ознаменовано открытием бюста прославленному полководцу, имя которого навсегда вписано в историю России.

Напомним, что решение о присвоении аэропорту имени Александра Суворова приняли по результатам общенационального конкурса «Великие имена России».

Тогда 75 % от всех проголосовавших отдали за великого человека, с чьим именем связано рождение нашего города.

Интересный факт: в марте 1778 года Суворов посетил Ставропольскую крепость в качестве инспектора и нашел здесь «семь эскадронов Владимирского драгунского полку при полковом командире.

Хоперского казачьего полку 140 семейств, артиллерийских 10 орудий». Это были первые поселенцы будущего города Ставрополя. Об этом писала С. И. Несмачная в сборнике

«Ставропольский хронограф». Участники сегодняшней церемонии возложили цветы к бюсту А. Суворова, а также познакомились с выставкой, посвящённой историческим заслугам полководца.

ИСТОЧНИК KP.RU