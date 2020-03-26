В Пятигорске спасли попавшую в капкан лису
Ставропольцы призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости
Изменить размер текста:
Жители города-курорта, прогуливаясь в лесополосе у подножия горы Бештау увидели попавшую в браконьерский капкан лису. Освободить несчастное животное самостоятельно не получилось.
Туристы вызвали на место происшествия сотрудников местного МЧС. Спасателям удалось освободить рыжую красавицу и передать ее егерям.
Теперь лису ждёт курс лечения. Об этом подписчикам группы «Пятигорск –онлайн» рассказал автор поста.
Местные жители призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости.
Рыжая красавица попала в браконьерский капкан.
ИСТОЧНИК KP.RU