2020-03-26T10:16:52+03:00
Общество

В Пятигорске спасли попавшую в капкан лису

Ставропольцы призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости
Ася АСРЯН
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Жители города-курорта, прогуливаясь в лесополосе у подножия горы Бештау увидели попавшую в браконьерский капкан лису. Освободить несчастное животное самостоятельно не получилось.

Туристы вызвали на место происшествия сотрудников местного МЧС. Спасателям удалось освободить рыжую красавицу и передать ее егерям.

Теперь лису ждёт курс лечения. Об этом подписчикам группы «Пятигорск –онлайн» рассказал автор поста.

Местные жители призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости.

Рыжая красавица попала в браконьерский капкан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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