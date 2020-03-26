В Пятигорске спасли попавшую в капкан лису

26 Март 2020 2020-03-26T10:16:52+03:00

Ставропольцы призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости

Изменить размер текста: A A

Жители города-курорта, прогуливаясь в лесополосе у подножия горы Бештау увидели попавшую в браконьерский капкан лису. Освободить несчастное животное самостоятельно не получилось.

Туристы вызвали на место происшествия сотрудников местного МЧС. Спасателям удалось освободить рыжую красавицу и передать ее егерям.

Теперь лису ждёт курс лечения. Об этом подписчикам группы «Пятигорск –онлайн» рассказал автор поста.

Местные жители призвали правоохранителей найти и наказать браконьеров по всей строгости.

Рыжая красавица попала в браконьерский капкан.

ИСТОЧНИК KP.RU