В Ставрополе из-за коронавируса закрыли все кинотеатры

26 Март 2020 2020-03-26T15:11:27+03:00

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В Ставрополе все кинотеатры закрыли на карантин по коронавирусу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про закрытие кинотеатра "Синема-Парк". Сегодня стало известно, что с 26 марта временно прекращают работу кинотеатры "Салют".

- Все билеты, приобретенные на сеансы через интернет, будут возвращены, деньги вернутся на карту в течение 5 рабочих дней банка, - предупреждают посетителей. - Билеты, купленные на кассе, можно будет вернуть сегодня до 18.00 или после возобновления работы.

Напомним, 26 марта на Ставрополье число зараженных COVID-19 увеличилось до 5. Город переходит в режим карантина после обращения России Владимира Путина. Глава государства призвал население по возможности не выходить из дома и всю следующую неделю объявил нерабочей.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU