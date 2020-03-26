В Ставрополе из-за коронавируса закрыли все кинотеатры
В Ставрополе все кинотеатры закрыли на карантин по коронавирусу.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про закрытие кинотеатра "Синема-Парк". Сегодня стало известно, что с 26 марта временно прекращают работу кинотеатры "Салют".
- Все билеты, приобретенные на сеансы через интернет, будут возвращены, деньги вернутся на карту в течение 5 рабочих дней банка, - предупреждают посетителей. - Билеты, купленные на кассе, можно будет вернуть сегодня до 18.00 или после возобновления работы.
Напомним, 26 марта на Ставрополье число зараженных COVID-19 увеличилось до 5. Город переходит в режим карантина после обращения России Владимира Путина. Глава государства призвал население по возможности не выходить из дома и всю следующую неделю объявил нерабочей.
Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул
ИСТОЧНИК KP.RU