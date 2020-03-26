Торговые центры Ставрополья не закроют на карантин из-за коронавируса
Все торговые центры Ставропольского края будут работать в штатном режиме. Их не будут закрывать из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом на брифинге с журналистами заявила первый заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина.
- Обстановка с продуктами питания на рынке в крае стабилизировалась. Крупные сети постоянно пополняют товарный запас и увеличили заявки по поставках в свои распределительные центры, - говорит Дубинина.
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Как уверяет первый заместитель председателя, на следующей неделе все магазины и ТЦ будут работать как раньше.
- Что касается работы магазинов. На выходных и следующей неделе все торговые предприятия, в том числе - торговые центры, будут работать в штатном режиме. Закрывать ТЦ на каникулы пока нет необходимости, - уверяет чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU