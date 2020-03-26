2020-03-26T17:40:31+03:00
Общество

Детские сады Ставрополья продолжат работать во время выходной недели

Школы могут уйти на дистанционное обучение после каникул
Антон ШАПОВАЛОВ
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Все детские сады Ставропольского края будут открыты во время нерабочей недели в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, объявленную Владимиром Путиным. Кроме этого, не закроются медучреждения и аптеки, торговые сети и спасательные службы. Такой указ утвердили в ходе заседания регионального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Обеспечить работу детсадов Владимир Владимиров поручил министерству образования региона.

- Родители, чья профессиональная деятельность не прекращается в предстоящие нерабочие дни, должны иметь возможность отвести детей в детские сады, - цитирует губернатора его пресс-служба.

В школах продолжатся каникулы до 12 апреля. Учебный процесс возобновят вовремя, несмотря ни на что, подчеркнул Владимиров. Два министерства - образования и энергетики, промышленности и связи - проработают возможность дистанционного обучения во всех школах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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