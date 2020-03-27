2020-03-27T18:22:12+03:00
Общество

В Ставрополе оставят работать кафе с едой на вынос и доставкой

Все непродовольственные магазины и увеселительные заведения отправляют на карантин
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе и крае с 28 марта по 6 апреля на карантин закрываются все кафе, рестораны, ТЦ, спортзалы, бассейны, клубы, бары и прочее. Работать продолжат только магазины с продуктами и аптеки. Но еще, как узнала "КП-Северный Кавказ", будут обслуживать население кафе с едой на вынос и доставкой - те заведения, чью продукцию может привезти курьер. Об этом сказали в Минпромторге Ставрополья. То же касается и пивных - если нет места для распития, но есть точка продажи.

На Нижнем рынке Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Нижнем рынке СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса

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Напомним, что следующая неделя будет нерабочей. И всем рекомендуют не выходить в это время из дома. Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев отметил, что, хотя многие заведения закроют, в штатном режиме продолжат работать все социальные службы, транспорт, 8 детских садов города. А МФЦ будет вести прием документов только по предварительной записи.

Продукты будут продавать и на карантине Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продукты будут продавать и на карантинеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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